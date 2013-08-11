السعوديون اشتروا 8 ملايين "شماغ" خلال شهر رمضان

قدّر بائعون في سوق الأشمغة حجم مبيعاتها خلال شهر رمضان في السوق السعودية بنحو 50 في المئة من مبيعات العام كله، مشيرين إلى أن السعوديين يشترون سنوياً قرابة16 مليون شماغ، يُباع منها في شهر رمضان وحده نحو 8 ملايين شماغ.

وأوضحوا أن متوسط أسعار الأشمغة يتراوح بين 50 و320 ريالاً، مشيرين في حديثهم إلى صحيفة الحياة إلى أن هناك أشمغة مرتفعة السعر تتراوح أسعارها بين 500 و1000 ريال، ويرجع السبب في ارتفاع أسعارها إلى قوة تحمل خيوطها للغسيل المتكرر والمحافظة على ألوانها، وأضافوا أن عدد أنواع الأشمغة في السعودية يصل إلى أكثر من 150 نوعاً، محذرين من وجود غش وتقليد في بعض الأشمغة التي تطرح في السوق.

وأشاروا إلى أن الأشمغة المصنوعة في الصين تستحوذ على نسبة عالية من الأشمغة التي تباع في السعودية، إذ تستأثر بـ60 في المئة من إجمالي المبيعات، بينما تأتي الأشمغة المصنوعة في المملكة المتحدة في المرتبة الثانية.

وأوضح العضو السابق في لجنة المنسوجات في غرفة تجارة جدة عبدالله حداد أن أسعار الملابس الرجالية التقليدية في السعودية، مثل الأشمغة والغتر البيضاء والأثواب والأقمشة، شهدت زيادة كبيرة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، وقبل حلول عيد الفطر المبارك، وزادت الأسعار بنسب طفيفة.

ولم يستبعد حداد وجود غش في بعض منتجات الأشمغة التي تطرح في السوق، معتبراً أن وزارة التجارة والصناعة تبذل جهداً كبيراً لمكافحة هذا الغش.

وعن مبيعات الأشمغة في شهر رمضان وقبل عيد الفطر، مضيفاً "يباع في أسواق المملكة سنوياً نحو 16 مليون شماغ، يُباع منها في شهر رمضان وحده 8 ملايين شماغ، تمثل 50 في المئة من إجمالي حجم المبيعات طوال العام".

من جهته، قال مسؤول مبيعات أحد أنواع الأشمغة محمد مهدلي، إن أسعار الأشمغة في السوق المحلية تتراوح بين 50 و1000 ريال، ويختلف السعر بحسب جودة كل شماغ ونوعية القماش ولونه، مشيراً إلى أن الصين تحظى بنسبة عالية من الأشمغة التي تباع في السعودية، إذ تستحوذ على 60 في المئة من المبيعات، بينما تأتي الأشمغة المصنوعة في المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، علاوة على نسبة تبلغ 5 في المئة للأشمغة المصنوعة محلياً.

وقال البائع في محال للملابس الرجالية خليفة أمين إن الشماغ يختلف ثمنه بحسب جودته، وهناك أنواع عدة من الأشمغة تتراوح أسعارها بين 50 و320 ريالاً، مشيراً إلى أن هناك أشمغة مرتفعة السعر يتراوح سعرها بين 500 و1000 ريال، ويرجع السبب في ارتفاع سعرها إلى تحمل خيوطها للغسيل المتكرر، وكذلك ثبات ألوانها مدة طويلة.

ولفت إلى وجود نحو 150 نوعاً من الأشمغة في السوق السعودية، مشيراً إلى أن شهر رمضان هو أهم مواسم بيع الأشمغة في المملكة، إذ تمثل المبيعات خلاله نحو 50 في المئة من مبيعات العام كله.

يذكر أن حجم سوق صناعة وتجارة الأشمغة في السعودية يبلغ نحو 900 مليون ريال، ويتم تسويق ما نسبته 90 في المئة من الإنتاج المحلي داخل السعودية، بينما يتم تصدير النسبة المتبقية البالغة 10 في المئة إلى دول الخليج العربية.