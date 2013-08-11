اليونان تسجل 2.5 مليار يورو فائضاً في 7 أشهر

قال نائب وزير المالية اليوناني إن الحكومة المركزية في اليونان سجلت فائضا أوليا في الميزانية بلغ "حوالي 2.5 مليار يورو" في الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين أنها كانت تستهدف عجزا قدره3.1 مليار يورو لتلك الفترة.

ونقلت صحيفة ريالنيوز الأسبوعية عن كريستوس ستايكوراس قوله "لذلك يمكننا أن نقول إن الهدف في الميزانية الوطنية لتحقيق فائض أولي في نهاية العام أصبح قابلا للتحقيق بشكل أكبر."

ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية رسمياً غدا الاثنين أرقام ميزانية الحكومة المركزية. ولا تشمل ميزانية الحكومة المركزية المخصصات المالية للحكم المحلي والضمان الاجتماعي.

وأظهرت أرقام الإيرادات الحكومية لشهر يوليو التي كشفت وزارة المالية النقاب عنها الأسبوع الماضي زيادة ملحوظة في تدفق أموال الدعم من الاتحاد الأوروبي إلى مشاريع استثمارية عامة.