انخفاض الاستثمار الأجنبي في تونس بالنصف الأول من 2013

أظهرت بيانات رسمية انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس 1.3 بالمئة في النصف الأول من عام 2013 في انعكاس على الأرجح للصراع السياسي في البلاد.

وقالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إن الاستثمارات الأجنبية انخفضت إلى 939 مليون دينار تونسي (569.95 مليون دولار) من 951.1 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2012 .

وتشهد تونس مهد احتجاجات الربيع العربي فوضى سياسية منذ اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي الشهر الماضي.

وانخفض الاستثمار الأجنبي 13.9 في المئة في نفس الفترة من عام 2010 قبل الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وشهد قطاع الخدمات أكبر انخفاض في الاستثمارات متراجعا 21 بالمئة، مقارنة بنفسة الفترة من العام الماضي يليه القطاع الصناعي خمسة بالمئة وقطاع الطاقة الذي هبط 4.3 بالمئة.