وزير: روسيا في حالة "جمود" اقتصادي لا انكماش

اعتبر وزير التنمية الاقتصادية الروسي الاثنين بعد نشر أرقام للنمو مخيبة جدا للآمال أن روسيا دخلت في فترة "جمود" اقتصادي لكن ليس في مرحلة انكماش.

وقال الوزير الكسي أوليوكايف في حديث نشرته صحيفة كومرسانت "لا توجد حالة انكماش. ولن يحصل ذلك". وأضاف "أنه جمود على الأرجح، هذا هو التعبير المناسب"، معتبرا أن وتيرة النمو "منخفضة جدا".

وقد زاد إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 1,2% في الربع الثاني من العام قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي، بعد 1,6% في الفصل الأول بحسب تقدير أولي نشره الجمعة المعهد الفيدرالي روستات.

وكانت الحكومة تتوقع خلافا لذلك وتيرة نمو بنسبة 1,9% لكنها قالت إنها قد تعيد النظر في توقعها وتخفضه لهذه السنة، وهو حاليا بنسبة 2,4% بعد أن كان 3,4% في 2012 و4,3% في 2011.

وهي أدنى نسبة نمو تسجلها روسيا منذ حالة الانكماش في 2008 و2009.

ورأى محللو كابيتال ايكونوميكس أن إحصاءات الفصل الثاني منسجمة "مع دخول الاقتصاد في انكماش خلال النصف الأول" من العام.