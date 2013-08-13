أبوظبي تضاعف رأسمال "صندوق التنمية" إلى 16 مليار درهم

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1999 في شأن إنشاء صندوق أبوظبي للتنمية، تم بموجبه توسيع نشاط صندوق أبوظبي للتنمية ليشمل دولة الإمارات إضافة إلى دوره الأساسي في تحقيق سياسة الدولة في تدعيم التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.

كما تضمن أيضاً زيادة رأس المال للصندوق ليصبح 16 مليار درهم بدلاً من 8 مليارات درهم تكتتب فيه حكومة أبوظبي بالكامل، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال خبراء واقتصاديون في تصريحات لصحيفة الخليج إن التعديلات تعزز نشاط الصندوق بشكل يخدم دولة الإمارات ويدعم التنمية في الدول النامية، مشيرين إلى أن زيادة رأس مال الصندوق من شأنها أن ترفع من مساهمات الصندوق وتزيد من حجم أنشطته وأعماله بشكل يحقق أهدافه التي أنشئ من أجلها.