الصين تخفض رسوم بعض الخدمات الحكومية

قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين الثلاثاء إن الحكومة ستخفض رسوم الخدمات التي تتقاضاها 14 إدارة حكومية في إطار مساعي بكين للحد من البيروقراطية ودعم الإصلاحات.



وتعهد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في مارس عندما تولى منصبه رسميا بخفض واسع للإجراءات البيروقراطية لتنشيط الاقتصاد وإعطاء الأسواق دورا أكبر.



وقالت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح إن الرسوم سيجري خفضها لعشرين خدمة ابتداء من أول أكتوبر.



وقدرت اللجنة في بيان مشترك مع وزارة المالية نشر في موقعها على الإنترنت أن هذه الخطوة ستوفر للشركات والأفراد حوالي 200 مليون يوان (32.7 مليون دولار) سنويا.



وعلى سبيل المثال، قالت اللجنة إن رسوم تقديم طلب للموافقة على العلامة التجارية سيصبح 800 يوان بدلا من 1000 يوان في حين إن تكلفة الاختبارات للمترجمين ووكلاء براءات الاختراع سيجري خفضها بما يتراوح بين 25 إلى 50%.