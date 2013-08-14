اقتصاد ألمانيا يتجاوز التوقعات وينمو 0.7% بالربع الثاني

أظهرت بيانات معدلة في ضوء العوامل الموسمية الأربعاء نمو الاقتصاد الألماني 0.7% في الربع الثاني من 2013 محققا أكبر نمو في أكثر من عام ومتجاوزا التوقعات بفضل استهلاك القطاعين العام والخاص.

وبحسب بيانات أولية من مكتب الإحصاءات نما أكبر اقتصاد أوروبي 0.9% على أساس سنوي.

وقال المكتب في بيان "في الربع الثاني من 2013 جاءت قوة الدفع الإيجابية بالأساس من ارتفاع استهلاك القطاعين العام والخاص المحليين مقارنة مع الربع الأول."

وكان متوسط التوقعات بنمو فصلي 0.6% وتفادي الاقتصاد الركود بصعوبة في وقت سابق هذا العام.

وعدل مكتب الإحصاءات بالخفض قراءة الربع الأول من 2013 لتظهر عدم تحقيق نمو أو انكماش بدلا من نمو نسبته 0.1%.