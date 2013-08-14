المصرف المركزي المصري: تعطيل عمل البنوك والبورصة غداً

علمت مراسلة العربية في القاهرة من مصدر في البنك المركزي، أنه تقرر تعطيل العمل بالبنوك والبورصة غدا الخميس بسبب أحداث الفوضى الحالية مع قيام قوات الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وفي سياق متصل قال مصرفيون في بنوك مصرية إنه صدرت تعليمات من البنك المركزي في وقت مبكر من اليوم بالإغلاق مبكراً اليوم الأربعاء وذلك بعد أن بدأت قوات الأمن فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقاهرة والجيزة.

وقال المصرفيون في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة إن بنوكهم تلقت إخطارا من المركزي بالإغلاق يوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا (1000 بتوقيت غرينتش) للعملاء والساعة الواحدة بالنسبة للموظفين.

ومنذ أكثر من شهر يعتصم الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة وخلف تمثال نهضة مصر في غرب المدينة للمطالبة بإعادة الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة إلى منصبه.

وقال موقع جماعة الإخوان المسلمين على الإنترنت إن 50 شخصا قتلوا في محاولة قوات الأمن المصرية فض الاعتصامين في حين قالت وزارة الداخلية إن أربعة ضباط وخمسة مجندين من قوات الأمن أصيبوا بطلقات نارية.

وقال مصدر في البورصة المصرية شرط عدم نشر اسمه إن "التداول يسير بشكل طبيعي حتى الآن وليست هناك أية قرارات بإغلاق السوق مبكرا".