"الراجحي": 126 مليار ريال فائض ميزانية السعودية

توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 3 ترليونات ريال للمرة الأولى في العام المقبل مقابل 2.8 تريليون ريال بنهاية العام الحالي 2013.

وقدر التقرير الصادر من شركة الراجحي المالية حول مؤشرات الاقتصاد السعودي ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.7 في المئة خلال العام المقبل مقابل 3.8 في المئة خلال العام الحالي.

وعن التضخم أشار التقرير الذي نشرته صحيفة عكاظ السعودية، إلى ارتفاع معدله بنهاية العام المقبل 2014 إلى 4.2 في المئة مقابل 4 في المئة خلال العام الجاري.

وتوقع التقرير ارتفاع الفائض في الميزانية خلال العام الحالي إلى 126 مليار ريال يقفز إلى 156 مليار ريال بنهاية العام المقبل.

وأشار إلى ارتفاع حجم الإيرادات خلال العام الحالي إلى تريليون ريال ترتفع إلى 1.1 تريليون ريال في 2014 فيما يصل الإنفاق العام خلال العام الحالي إلى 904 مليارات ريال و967 مليار ريال خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بإنتاج النفط، أوضح تقرير "الراجحي المالية" تراجع معدل الإنتاج خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 9.3 مليون برميل يوميا مقابل 9.9 مليون برميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى انخفاض الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد إلى 2.5 تريليون ريال.