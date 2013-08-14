"الغذاء والسكن" يرفعان التضخم بالسعودية لـ3.7% في يوليو

رفعت فاتورة الغذاء والسكن معدل التضخم في السعودية خلال يوليو الماضي بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بشهر يونيو، وسجل 3.7 في المئة، إذ زاد الطلب بمعدلات كبيرة على السلع الغذائية في شهر رمضان المنصرم.

وعزت مصلحة الإحصاءات والمعلومات في تقرير لها نشرته صحيفة الحياة، عن التضخم خلال شهر يوليو، ارتفاع التضخم خلال يوليو بعد تراجع استمر شهرين، إلى التطورات التي شهدتها سبعة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي الترويح والثقافة بنسبة 1.2 في المئة، والأغذية والمشروبات بنسبة واحد في المئة، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.8 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.7 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المئة، والمطاعم والفنادق 0.3 في المئة، والصحة بنسبة 0.2 في المئة.

وسجلت ثلاثة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي انخفاضاً في مؤشراتها القياسية شملت النقل بنسبة 0.8 في المئة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.8 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.1 في المئة، فيما ظلت أقسام التبغ والتعليم عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.

وقالت مصلحة الإحصاءات إن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر يوليو وفقاً (لسنة الأساس 2007) مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المئة، بسبب الارتفاع الذي شهدته الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، التي تضمنت الأغذية والمشروبات بنسبة 6.9 في المئة، والتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 5.5 في المئة، والتبغ بنسبة 5.1 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المئة، والصحة بنسبة 3.7 في المئة.

وارتفعت مؤشرات أقسام المطاعم والفنادق بنسبة 2.9 في المئة، والتعليم بنسبة 1.7 في المئة، والاتصالات بنسبة 1.5 في المئة، والترويح والثقافة بنسبة 1.1 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.9 في المئة، والنقل بنسبة 0.7 في المئة، فيما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة انخفاضاً بنسبة 0.2 في المئة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قالت في وقت سابق إن معدل التضخم في السعودية ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بالربع السابق من العام ذاته.

وجاء ارتفاع التضخم في يوليو متوافقاً مع توقعات "ساما" في وقت سابق، بزيادة الضغوط التضخمية في شكل نسبي ومحدود في الربع الثالث من العام الحالي، نتيجة زيادة الطلب المحلي على السلع الغذائية بمناسبة موسم رمضان.



