الإماراتيات يتفوقن على الأميركيات بإدارة شركات رابحة

استطاعت السيدات الإماراتيات التفوق على نظيراتهن الأميركيات في قطاع الشركات الرابحة المملوكة للنساء في العالم، وفقاً للاقتصادية.

وقالت دراسة لشركة "الماسة كابيتال ليمتد" المتخصصة في تقييم الأصول والشركات، إن "السيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يخطون خطوات هائلة في عالم الشركات ويحققن إنجازات كبرى ويتجاوزن العقبات ويكتسبن ثقة جديدة ويحققن نجاحا ملموسا".

وأوضحت أن "أكثر من شركة من بين كل 8 شركات في المنطقة تملكها سيدة، والمرأة الإماراتية حققت التقدم الأكبر، كما أن ربع السيدات العربيات الـ100 الأقوى بحسب مجلة أريبيان بيزنس هن إماراتيات. وقد لحقت بهن السيدات من الكويت ولبنان والسعودية".

وقال شايلش داش، المدير التنفيذي لشركة الماسة "تُظهر نتائجنا أن دخول السيدات إلى الحياة السياسية والاقتصادية يمكن أن يساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تحقيق نتائج اقتصادية كبرى، وكشف أن المرأة يمكن أن تحقق نجاحات كبرى خارج إطار دورها التقليدي".

وتابع "شملت الدراسة 1228 امرأة من صاحبات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبين أن 33% من الشركات التي شملها المسح في الإمارات تحقق أكثر من 100 ألف دولار سنويا، وهو مبلغ أعلى من الذي تحققه نسبة 13% من الشركات المملوكة لسيدات في الولايات المتحدة".

وأضاف "من النتائج المثيرة للاهتمام أن أكثر من 50% من السيدات اللاتي شملهن المسح في البحرين وتونس يملكن شركاتهن بمفردهن، وكانت النسب في الأردن والإمارات 48%. إضافة إلى ذلك، وظفت الشركات التونسية المملوكة لسيدات النسبة الكبرى من القوى العاملة بمعدل 19.3 موظف للشركة الواحدة. أما السيدات في لبنان والبحرين فوجد أنهن يتمتعن بالخبرة الكبرى التي بلغ معدلها 10.6 سنة للبنان 10.2 سنة للبحرين".



وأكمل التقرير "السيدات صاحبات الأعمال في المنطقة يواجهن مجموعة من العقبات، منها صعوبة الحصول على تمويل مثل الرجل، وبعض العقبات الاجتماعية، ويجب مواجهة هذه التحديات كي لا تتباطأ وتيرة المساهمة التي تقدمها المرأة".

