المواد الغذائية في السعودية تسجل ارتفاعاً غير مسبوق

شهد معدل تضخم المواد الغذائية في السوق السعودية ارتفاعاً وصل إلى 7.2%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهي أعلى نسبة ارتفاع تسجلها المواد الغذائية منذ ديسمبر 2010، وفقا لصحيفة الرياض.

في المقابل، تفاقمت الضغوط التضخمية في مجموعة السكن وتوابعه، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي لتكاليف الإيجار بـ5% في يوليو 2013، وهذه أعلى نسبة تضخم تسجلها تكاليف الإيجار منذ مارس 2012.

بدوره، أوضح المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي أن السوق المحلية تشهد ارتفاعات مستمرة في المواد الغذائية بالرغم من انخفاضها في الأسواق العالمية.

إلى ذلك، أشار تقرير صندوق النقد الدولي لأسعار السلع الأساسية (أغسطس 2013) إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية بنسب كبيرة باستثناء مجموعة المأكولات البحرية.

وانخفضت أسعار السلع الزراعية بنسبة 1.2% في يوليو 2013، كما انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 4% نتيجة توقعات ارتفاع المعروض، وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 6% بسبب تحسن الظروف المناخية وتوقع أن يزيد المعروض بمستويات قياسية خلال عام 2013.

وبشكل عام توقع صندوق النقد الدولي استمرار انخفاض أسعار الأطعمة نتيجةً لتزداد امدادات أميركا الجنوبية وأوروبا من المحاصيل الزراعية مما يساعد على تجدد المخزون من المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

وأشار تقرير صندوق النقد إلى انخفاض أسعار الزيوت بنسبة 2%، وانخفض أسعار المواد الزراعية الأولية مثل المطاط والصوف بنسبة 6% نتيجة وجود فائض في الكميات المعروضة في الأسواق العالمية.

وقال العجاجي سجل معدل التضخم العام في السوق المحلية ارتفاعاً بلغت نسبته 3.7% في يوليو 2013 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وسجل التأمين المتصل بالنقل أعلى مستوى للتضخم مرتفعاً بنسبة 42.6%، وجاءت وسائل التسجيل في المرتبة الثانية بنسبة 25.8%، ثم المجموعة الفرعية "التأمين" بنسبة 25.1% (تشمل التأمين الصحي، والسكن، والمركبات). وسجلت الخضار معدل تضخم سنوي بلغ 14.8%، وارتفع معدل تضخم أجهزة الهاتف والفاكس بنسبة 13.8%، والمنتجات الصيدلانية بنسبة 11.8%، والخبز والحبوب بنسبة 11.3%.

