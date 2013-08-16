الطلب على الذهب يسجل أدنى مستوى في 4 سنوات

قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على المعدن النفيس سجل أدنى مستوى في أربع سنوات في الربع الثاني من العام الجاري 2013، بالرغم من زيادة الإقبال على المشغولات والعملات والسبائك الذهبية، إذ يتخارج المستثمرون من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب في حين تراجعت مشتريات البنوك المركزية أكثر من النصف.

وأدت موجة بيع في أبريل خسر خلالها الذهب 200 دولار للأوقية في يومين في أكبر انخفاض منذ 30 عاما، وتراجعات أخرى في يونيو أدت إلى رفع الطلب على العملات والسبائك لمستويات قياسية وزادت مشتريات الحلي لأقوى مستوياتها في نحو خمس سنوات.

وقال المجلس إن الطلب الاستهلاكي الذي يشمل المشغولات والسبائك والعملات ارتفع أكثر من النصف إلى 1083 طنا في ربع السنة الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف "نزوح 402.2 طن من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب وانخفاض مشتريات البنوك المركزية بمقدار 93.4 طن، دفع الطلب للتراجع 12 بالمئة إلى 856.3 طن، وهو أقل مستوى منذ النصف الثاني من 2009".