ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف ديون تونس طويلة الأجل

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون تونس السيادية الطويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (‭B‬) من BB-‬))، وقالت إن النظرة المستقبلية ما زالت سلبية.

وأبقت الوكالة أيضا على تصنيفها للدين السيادي القصير الأجل بلا تغيير عند‭ B ‬‭)‬‭ ‬) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأضافت ستاندرد أند بورز "خفض التصنيف يعكس زيادة في الشكوك السياسية مع تعرض شرعية المؤسسات الانتقالية للتشكيك بشكل متزايد في أعقاب أعمال عنف سياسي جديدة".

وأوضحت أنها ترى احتمالا بنسبة 1 إلى 3 على الأقل لخفض للتصنيفات في الاثني عشر شهرا القادمة إذا عرقل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي إقامة مؤسسات شرعية ومستقرة أو إذا أدت نتائج الانتخابات إلى سياسة غير واضحة المعالم أو إذا تراجع الدعم المالي الدولي الذي تحتاجه البلاد بشدة.