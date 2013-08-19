نجيب ساويرس: أوروبا ستضرر إذا أوقفت تجارتها مع مصر

استبعد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في حديث مع قناة "العربية"، إيقاف الأوروبيين التجارة مع مصر، مضيفاً أنه في حال وصل إلى الأمر إلى ذلك فإن الأوروبيين سيكون الطرف المتضرر من هذا القرار.



ومن المنتظر أن يدلي ساويرس بشهادته في بروكسل غداً أمام البرلمان الأوروبي لدعم موقف بلاده.

وأكد ساويرس أن إدلاءه بشهادته أمام البرلمان الأوروبي هي مبادرة شعبية، موضحاً أنه لم يتم دعوته من الاتحاد الأوروبي أو الحكومة المصرية.

ومن المنتظر أن يبحث الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم سبل الضغط على الحكومة الانتقالية المصرية للتوصل إلى تسوية سلمية مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما قال مسؤولون أوروبيون إن قرار الاتحاد يمكن أن يؤثر على حزمة منح وقروض حجمها خمسة مليارات يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، وتعد هذه هي أول محادثات طارئة حول العنف الدموي في مصر الذي يثير قلقاً شديداً وسط تحذيرات من أن الدول الأعضاء ستراجع علاقاتها مع مصر بشكل عاجل في حال عدم عودة الهدوء.

وفي سياق متصل قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد سيعقدون اجتماعاً طارئاً في بروكسل يوم الأربعاء لبحث الوضع في مصر.