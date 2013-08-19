السعودية توجه 98 مليار ريال للإنفاق على الرعاية الصحية

أظهرت تقديرات متخصصة أن معدلات الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في المملكة ستشهد نموا بمعدل 10.3% خلال العام الجاري لتصل إلى 98 مليار ريال مقارنة بـ88.9 مليار ريال خلال العام الماضي.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فقد كشفت الحكومة عن عزمها تخصيص خطط تمويل إضافية وتوفير الدعم لأبرز المشاريع الحيوية ضمن القطاع الصحي وغيره من القطاعات الرئيسة الأخرى، مثل التعليم خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبالمقابل من المتوقع أن يسجل الإنفاق على تقنية المعلومات في المملكة ارتفاعا بنحو 6.6% ليصل إلى 15.3 مليار ريال خلال العام الجاري.

وينظر المراقبون بتفاؤل حيال التطورات الأخيرة التي يتوقع أن تفتح آفاقا جديدة وفرصا واعدة على مستوى تعزيز تبني أحدث تقنيات الحوسبة السحابية ذات الصلة بالرعاية الصحية وتوسيع نطاق الاستثمار في النظم الذكية والحلول المرتبطة.

وكشفت شركة كمبيو جروب ميديكال المزود الرائد لحلول تقنية المعلومات لقطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، عن الحاجة الملحة إلى اعتماد المزيد من نظم ومعدات وخدمات تقنية المعلومات في سبيل تطوير تعزيز نمو قطاع الرعاية الصحية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأوضحت أن المملكة تتمتع بالجاهزية التامة لتوظيف تقنية المعلومات بالشكل الأمثل للارتقاء بإمكانات قطاع الرعاية الصحية المحلي، وذلك بالنظر إلى مكانتها الريادية كأكبر سوق لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الخليج وتأتي المؤشرات الأخيرة لتواكب الاتجاه العالمي المتزايد نحو التركيز على حلول تقنية المعلومات باعتبارها أداة فاعلة في تجسيد أهداف التنمية الشاملة.