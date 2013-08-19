1.48 تريليون دولار قيمة الناتج الخليجي في 2012

كشف تقرير اقتصادي متخصص أن اقتصاديات دول مجلس التعاون حققت معدلات نمو جيدة بلغت 5.5 بالمئة في العام الماضي 2012، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.48 تريليون دولار في حين بلغ إنتاج دول المجلس اليومي من النفط 16.1 مليون برميل يوميا.

وذكر التقرير الاقتصادي الذي أعده اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، أن صافي الفائض في الحساب الجاري ارتفع إلى 378 مليار دولار كما ارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية الخليجية إلى 2.2 تريليون دولار.

وبين أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات بلغت 850 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 578 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي لسلطنة عمان بلغ 81 مليار دولار في عام 2012، مشيراً إلى أن القطاع النفطي في السلطنة حقق نسبة نمو بلغت ثلاثة في المئة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في حين حقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة سبعة في المئة.

وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت في العام الماضي 2012 بلغ 177 مليار دولار وفي السعودية 642 مليار دولار، وفي الإمارات 376 مليار دولار وفي قطر 200 مليار دولار وأخيرا في البحرين 27 مليار دولار.