"العمل" السعودية تدرس خفض رسوم استقدام العمالة المنزلية

أكد مصدر مطلع في وزارة العمل السعودية، أن الوزارة تبحث خفض أسعار استقدام العمالة المنزلية، مؤكداً في تصريحاته لصحيفة "الحياة"، أن اتفاقات وزارة العمل السعودية التي وقّعتها مع بعض الدول أخيراً وتعتزم توقيع مثلها لاحقاً مع دول أخرى، تشترط على الدول المرسلة للعمالة المنزلية ضرورة توفير العمالة الماهرة المؤهلة، إضافة إلى عدم ارتكابهم أي جُنَح إجرامية في بلادهم، وتأهيلهم وتدريبهم، وإبلاغهم بالأنظمة المعمول بها في السعودية.

وشدد المصدر على أن الوزارة تعمل على تسريع وصول العمالة المنزلية إلى السعودية.

وفي السياق ذاته، كشف استطلاع أجراه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 60% من عينة الدراسة ترى عدم مناسبة رسوم استقدام العمالة المنزلية، فيما جزم 69% من المجتمع أن العمالة المنزلية العاملة في السعودية لا تمتلك مقومات التدريب التي تخولهم العمل في منازل السعوديين.

وأكدت الدراسة الاستطلاعية تفضيل الأسر السعودية للعمالة المنزلية الإندونيسية، إذ يرى 27.5% من المشاركين في الاستطلاع أن إندونيسيا هي العمالة المناسبة، بينما ذهب 17.3% من العينة إلى أن الفلبينية هي الأنسب للمجتمع السعودي.

وكشفت عدم ثقة أفراد المجتمع بمستوى التدريب الذي تحصل عليه العمالة المنزلية قبل وصولها إلى المملكة، إذ أبدى 69% عدم رضاهم واقتناعهم بالتدريب الذي حصلت عليه العمالة، بينما رأى 18% أن العمالة المنزلية مدربة بما يكفي للقيام بواجباتها تجاه الأسرة.

وحول ما إذا كانت شركات الاستقدام الجديدة أفضل من الشركات السابقة، جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 42% من المشاركين فيه محايدون تماماً في هذه النقطة بحيث لا يملكون معلومات كاملة للتأكيد أو النفي.

ويرى 20% أن رسوم استقدام العمالة مناسبة نوعاً ما، ويعتقد 57% أن رواتب العمالة المنزلية تسلم في وقتها من دون تأخير، وعن منح إجازة يوم في الأسبوع للعمالة تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 31% يرون أن العمالة المنزلية محرومة من هذه الإجازة الأسبوعية.