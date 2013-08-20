%69 من أصحاب الشركات في الإمارات يعتزمون التوظيف

أظهر مسح أجراه موقع "بيت دوت كوم" للتوظيف عبر الإنترنت، أن 69% من أصحاب العمل في الإمارات يعتزمون توظيف 10 موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضحت النتائج أن 6 من أصل 10 شركات شملها الاستطلاع ستقوم "حتماً" بالتوظيف أو "من المحتمل" أن تقوم بتوظيف موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين أكدت 67% منها أنها ستقوم بذلك في غضون سنة من الآن، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وتشير الغالبية العظمى من الشركات التي شملها الاستطلاع (69%) إلى أنها تنوي توظيف ما يصل إلى 10 موظفين جدد (25% من هذه النسبة تنوي توظيف ما بين 6 و10 موظفين).

وتشمل قائمة الشركات التي تتطلع للتوظيف خلال المرحلة المقبلة، شركات الهندسة بنسبة 27%، وإدارة الأعمال 24%، والتجارة 23%، في حين أن أصحاب العمل يفضلون المرشحين الذين يتمتعون بمهارات تواصل جيدة باللغتين الإنجليزية والعربية 51%، والأشخاص الذين لديهم مهارات قيادية جيدة 49%، والأشخاص الذين يقدمون أداء جيداً ضمن الفريق 45%.

ومن حيث الخبرة، أظهرت النتائج أن أصحاب العمل يفضلون توظيف المرشحين الذين لديهم القدرة على إدارة فريق 37%، وأولئك الذين يتمتعون بخبرة في مجال المبيعات والتسويق 32%، ومهارات الكمبيوتر 30%.

ويعتقد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع من الإمارات 54%، أن الدولة هي الأكثر جاذبية كسوق عمل مقارنة بالدول الشرق أوسطية الأخرى.