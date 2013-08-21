"آيفون" الجديد سيكون ذهبياً.. ويتعرف على صاحبه بالبصمة

ينشغل ملايين المستخدمين حول العالم في التنبؤ بشكل ومواصفات هاتف "آيفون" الجديد الذي تعتزم شركة "آبل" الأميركية طرحه في الأسواق قريباً، والذي سيحمل اسم (IPhone 5S)، فيما تسربت بعض مواصفات الهاتف المرتقب والتي يتصدرها حتى الآن لونه وقدرته على التعرف على صاحبه.

وبحسب ما تسرب حتى الآن من مواصفات "آيفون" الجديد، والذي تنشغل وسائل الإعلام الغربية في الحديث عنه، فإن شركة "آبل" تعتزم طرح لون جديد لهواتفها لأول مرة، حيث سيكون "آيفون فايف أس" متاحاً باللون الذهبي، إضافة إلى الأبيض والأسود المستخدمين في كافة الطرازات السابقة لهاتف "آيفون"، فضلاً عن أن بعض التسريبات ذهبت إلى أن الطراز الجديد سيكون متاحاً باللونين الذهبي والفضي دون الأبيض والأسود.

وقالت مجلة "تيك كرنش" العالمية المتخصصة بالتكنولوجيا إن "آيفون" الجديد سيكون لونه "ذهبياً خفيفاً" على غرار أجهزة "آيبود ميني" ذات اللون الذهبي التي طرحتها شركة "آبل" قبل فترة، ولن يكون ذهبياً لامعاً.

وفي حال صحت المعلومات عن طرح "آيفون ذهبي" فمن المتوقع أن يلقى رواجاً واسعاً في منطقة الخليج التي تجد فيها هذه الألوان إقبالاً ملموساً من المستهلكين والمستخدمين، كما أن الذهب في الأساس يستخدم في المنطقة العربية لأغراض الزينة بالنسبة للنساء، ما يجعل منه لوناً مرغوباً لديهن بصورة كبيرة.

وتوقعت جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير لها أن تلقى هواتف "آيفون" ذات اللون الذهبي رواجاً واسعاً في أسواق الصين والهند، حيث يعتبر اللون الذهبي رائجاً جداً ومرغوباً من قبل المستهلكين، حاله حال المنطقة العربية.

وتمكن موقع "ماك بوتيك" الإلكتروني الفرنسي من الحصول على أول صور قال إنها لهاتف (IPhone 5S) الذي تعمل شركة "آبل" على إنتاجه، حيث تبين أن الهاتف الجديد سيكون لونه ذهبياً باهتاً، خلافاً لكل الطرازات السابقة من هواتف "آيفون".

وبحسب المواصفات التي يجري تسريبها حول الهاتف الجديد فإنه جرى تطوير الطاقة الاستيعابية لذاكرته، حيث سيكون متاحاً بذاكرة سعتها 128 جيجابايت، وذلك لأول مرة.

كما تشير أغلب الترجيحات والتسريبات إلى أن الهاتف الجديد سيكون مزوداً بكواشف لبصمات اليد، حيث سيتم استخدامها في عملية فتح وإغلاق الجهاز، إذ سيتمكن الجهاز من التعرف على صاحبه من خلال البصمة وليس الرقم السري أو غير ذلك، ما يمنحه أماناً أعلى بكثير من الهواتف الأخرى، ويجعل من غير الممكن استخدامه من قبل أي شخص آخر.

وسيتم استخدام بصمة اليد من أجل تأكيد هوية صاحب الجهاز عند استخدام "أبل ستور" في عمليات الشراء والدفع وتنزيل التطبيقات على الجهاز، بدلاً من الاكتفاء بالكلمة السرية لحساب المستخدم.

وبحسب تقارير في صحيفتي "ديلي تلغراف" و"ديلي ميل" فمن المتوقع أن تكشف شركة "آبل" عن الجيل الجديد من "آيفون" في مؤتمر خاص يوم العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل، كما تسود بعض التوقعات بأن تطرح "آبل" طرازاً خاصاً من هواتف "آبل" أرخص سعراً لتستهدف به الأسواق الناشئة والدول الفقيرة.