48 مليار دولار دخل نفط الإمارات في 6 أشهر

كشف تقرير اقتصادي حجم الإيرادات النفطية لدولة الإمارات بنحو 48 مليار دولار، بما يعادل 176 مليار درهم، في النصف الأول من العام الجاري، وهي ثاني أكبر إيرادات في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية.

وأشارت تقديرات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إيرادات الإمارات في النصف الأول تعتبر مرتفعة جداً نظراً لارتفاع أسعار النفط وإنتاج الدولة، مضيفة أن قيمة الصادرات النفطية للدولة وصلت إلى أعلى مستوى لها العام الماضي، إذ بلغت حوالي 100 مليار دولار أي أكثر من 10% من إجمالي دخل أوبك البالغ 982 مليار دولار. بحسب صحيفة "البيان" الإمارتية.

وأظهرت الأرقام أن دخل الإمارات في النصف الأول من العام الجاري والعام الماضي كان ثاني أكبر دخل في منظمة أوبك البالغ عدد أعضائها 12 عضواً بعد المملكة العربية السعودية على الرغم من أن إنتاجها من النفط كان أقل كثيراً من إنتاج إيران.