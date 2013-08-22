الليرة التركية تخسر 10% من قيمتها منذ فبراير الماضي

استمر الضغط على الليرة التركية رغم تدخل البنك المركزي برفع سعر الفائدة نصف نقطة أساس إلى 7.75%، وهبطت الليرة مقابل الدولار أمس الأربعاء إلى 1.95 قرشا، ما يعني أنها فقدت 10%، من قيمتها منذ فبراير الماضي.

وقال البنك المركزي إنه سيبيع يوميا على الأقل 100 مليون من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الليرة، بحسب رويترز.

وكانت وزارة المالية التركية قد أصدرت صكوك إجارة مقومة بالليرة عن طريق البيع المباشر اليوم، وذلك لتنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز المدخرات المحلية.

ويواجه الاقتصاد التركي الذي قدم على أنه نموذج سليم بين الدول الناشئة، عواقب التباطؤ الاقتصادي العالمي وكذلك انعكاس القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة.