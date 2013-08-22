"التجارة" تخالف 100 محل لم تلتزم برد الباقي للمستهلكين

قالت وزارة التجارة والصناعة السعودية إنها قامت بتحرير مخالفات فورية بحق أكثر من 100 محل لم تلتزم بتأمين العملات المعدنية، ورد الباقي منها من ثمن السلعة للمستهلكين، تنفيذاً لإعلانها البدء في الجولات الرقابية للتحقق من التزام المحال التجارية بحملة "خذ الباقي".

وأضافت أن مركز بلاغات المستهلك في وزارة التجارة والصناعة استقبل منذ بدء تطبيق الجولات الرقابية لحملة "خذ الباقي" أكثر من 160 بلاغاً في عدد من المدن والمحافظات تركزت على عدم منح المستهلك حقه من أجزاء الريال من العملات المعدنية عند شرائه السلع، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وتصدرت الرياض المدن من حيث عدد البلاغات، تلتها جدة، والدمام وأبها. وتشير بيانات الجولات الرقابية إلى التزام معظم المحال التجارية بتأمين العملات المعدنية، وتطبيق ما نصت عليه حملة الوزارة.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على استمرار جولاتها الرقابية على المحال التجارية، للتأكد من التزامها برد المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية، ومباشرة بلاغات المستهلكين، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات.