السعودية تبدأ عهدا جديدا بالتوسع في الجمعيات التعاونية

كشف رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السعودية عبدالله محمد الوابلي عن استقبال المجلس خلال الفترة الماضية ما يزيد عن 30 طلباً لتأسيس جمعيات تعاونية مختلفة الأنشطة بمناطق المملكة، والتي ستكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة التي وعدت بتفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودعمها لكي تساهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ومواصفات جيدة.

وستساهم الجمعيات الاستهلاكية التي سيتم إنشاؤها في المملكة بمحاربة الغش والجشع والاحتكار، وستكون منافذ لتسويق الخضار والفواكه النظيفة التي سيتم تجميعها بواسطة الجمعيات التعاونية الزراعية وكذلك الأسماك والروبيان، التي سيتم تجميعها بواسطة جمعيات صيادي الأسماك التعاونية، وستحظى بدعم ومشاركة من قبل أربع جهات حكومية ممثلة بوزارات التجارة، والشؤون الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، بحسب "الرياض" السعودية.

وأضاف الوابلي أن المجلس استقبل خلال الفترة الماضية ما يزيد عن ثلاثين طلباً لتأسيس جمعيات تعاونية مختلفة الأنشطة بمناطق المملكة المختلفة، حيث تقدم الدولة العديد من الحوافز والدعم ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تقدم أنواعاً مختلفة من الحوافز لجميع الجمعيات التعاونية بما فيها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

واعتبر أن الدعم الحكومي لهذه الجمعيات داعم رئيسي لانتشارها بكافة مناطق المملكة بعدما حققت نجاحات كبيرة بالأسواق الخليجية.

ومن حيث الحوافز فستقدم الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية أنواعاً مختلفة من الحوافز لجميع الجمعيات التعاونية بما فيها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ومن ضمنها تقديم إعانة تأسيسية لمرة واحدة بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على أن لا تزيد على 20%، من رأس مال الجمعية وقت التسجيل.

وكذلك إعانة بناء مقر للجمعية لمزاولة أعمالها ونشاطاتها على أن لا تزيد على 50%، من التكاليف المقررة للبناء، موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ بشرط ألا تزيد على 50%، من التكاليف الفعلية مع إعانة للمشاريع تقدم للجمعية إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها بما لا يزيد على 50%، من تكاليف المشروع.

وتقديم إعانة مخاطر إذا تعرضت الجمعية لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد على 90% من الخسارة، بالإضافة إلى إعانة إدارة عندما تعين الجمعية مديراً سعودياً متفرغاً لأعمالها تتناسب كفاءته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية بما لا يزيد على 50% من راتبه الشهري لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لسنوات أخرى بموافقة الوزير.

وكذلك يتم منح إعانة لمجلس الإدارة إذا انتظمت اجتماعات مجلس إدارة الجمعية بحيث لا تقل عن 12 اجتماعاً في السنة بما لا يتجاوز 20% من الأرباح السنوية للجمعية مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.