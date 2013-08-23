مبادرات لتسهيل تأشيرات مقاولي مشروعات حكومية بالسعودية

تعتزم وزارة العمل السعودية طرح 4 مبادرات لتنشيط منشآت المشروعات الحكومية، تهدف إلى الإسراع في عجلة التنمية بالمملكة، عن طريق تسهيل إجراءات المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية في الحصول على التأشيرات اللازمة وخدمات الوزارة.

وتقوم المبادرة على توفير آليات وإجراءات واضحة لتوفير التأشيرات إضافة إلى نافذة البوابة الموحدة للعقود الحكومية، والتي سيتم الاعتماد عليها في إجراء الخدمات عوضاً عن الطريقة الورقية المتبعة حاليا، وسيتم تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بحسابات للدخول ومنح التأييدات، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وتهدف البوابة إلى تسريع وتسهيل إنجاز المعاملات بجانب تسهيل منح التأييدات على منشآت القطاع الخاص وتقليل فترة الحصول على التأشيرات بشكل جذري والقضاء على حالات التزوير الموجودة في التأييدات الحكومية.

وكشف مصدر مطلع أن المنشأة التي تحصل على عقد تنفيذ مشروع حكومي ستقوم بفتح ملف فرعي لعقد المشروع وتحصل بموجب ذلك على عدد العمالة الموجود في التأييد الحكومي حسب الآلية المتبعة ويمكن نقل جزء من أو كل العمال المسجلة على هذا المشروع إلى مشروع حكومي آخر وبعد انتهاء مدة المشروع تقوم جميع العمالة المسجلة عليه بمغادرة المملكة في حال عدم وجود عقد حكومي آخر.

وعرض المصدر معادلات الاستقدام الجديدة التي هي عبارة عن قيمة العقد مضروباً في نسبة الإنفاق ومقسوماً على مدة العقد في متوسط الراتب، مشيرا إلى أن تطبيق المعادلة أثبت في أكثر من حالة خلال فترة التجربة، أنها تمنح مقدم الطلب عدد التأشيرات منصف وأكثر مما هو مطلوب في بعض الحالات المؤيدة، منوها بأن الوزارة تمنح بنزول المنشأة إلى النطاق الأصفر بعد منح التأييد.

وشدد المصدر على أن الهدف من البوابة الموحدة للعقود الحكومية هو القضاء على حالات التزوير الموجودة في التأييدات الحكومية، مؤكدا أن تحديد معايير وشروط واضحة للدخول وممارسة نشاط المقاولات والتشغيل والصيانة سيسهم في المساهمة في التنمية الوطنية بشكل فعال ويحافظ علي مستوى النشاط ومصداقيته في المملكة.