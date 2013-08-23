"النقد الدولي" يتوقع نجاح السعودية بتقليص بطالة الشباب

أكد صندوق النقد الدولي إمكانية أن تنجح السعودية في تقليل معدلات البطالة من خلال رفع فرص التوظيف في القطاع الخاص، وزيادة معدلات التنافسية في هذا القطاع.

وفي هذا الإطار، ما زالت وزارة العمل السعودية، بحسب معلومات جديدة حصلت عليها "الشرق الأوسط" أمس، تبحث عن إمكانية ابتكار برامج جديدة من شأنها زيادة معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وسط توقعات بأن تكون البرامج الجديدة المتوقع ابتكارها على غرار برنامج "نطاقات"، الذي نجحت الوزارة في تطبيقه خلال العامين الماضيين، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

من جهة أخرى، أشادت "بيرسون"، عملاق توفير خدمات التعليم في العالم، بتقرير صندوق النقد الدولي، الذي أفاد بإمكانية تقليل معدل البطالة في السعودية إذا ما تناقص الاعتماد على وظائف القطاع العام ورفعت تنافسية اليد السعودية العاملة في القطاع الخاص.

وتأتي هذه الإشادة في الوقت الذي يعد فيه ما نسبته 50% من التعداد السكاني في السعودية دون سن 25 عاما، وهو معدل مؤهل للزيادة في المستقبل، فيما يختلف الاقتصاديون حول تأثير هذا التزايد في شريحة الشباب على الاقتصاد السعودي، حيث سيكون بإمكان هذا العدد الكبير من الشباب جلب فرص هائلة للنمو من خلال ابتكار أفكار جديدة وتطوير قوة عاملة كبيرة كافية لتحويل هذه الأفكار إلى واقع عملي.

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالمملكة إلى أن عددا كبيرا من الشباب سيدخلون سوق العمل على مدار العقد المقبل، مما يجعل فرص إيجاد شواغر مجزية لهم تحديا حقيقيا، يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه إيجاد ما يقارب مليوني فرصة عمل جديدة بين عامي 2008 و2012 في السعودية، ذهبت ثلاثة أرباعها إلى غير السعوديين في المملكة.

