الربيعة: تعاون التاجر والمستهلك يمنع الاحتكار بالسعودية

أكّد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن التاجر والمستهلك شريكان مع الوزارة، لمنع الاحتكار والتستر، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لنشر ثقافة التاجر المثالي، على اعتباره مواطناً قبل أن يكون تاجراً.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها المهندس عبدالله المبطي وكافة الأعضاء، إذ شدّد خلاله على أنه يجب حماية التاجر الأمين والوقوف معه وتقديم ما يمكن من تسهيلات لقاء أمانته وقناعته وحرصه على عدم الاحتكار ورفع الأسعار بصورة غير مبررة، وضرورة التفريق بينه وبين التاجر المستهتر.

وأضاف الوزير في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "الوطن" السعودية، أن الوزارة تعمل حالياً على تقديم خدماتها لرجال الأعمال على الوجه المطلوب، والتي تتمثل في إخراج السجل التجاري والتراخيص الصناعية وإنجازها عن طريق الموقع الإلكتروني، دون الرجوع لمراجعة الفرع، مشيداً بدور رجال الأعمال المثاليين لقاء تطبيقهم تعليمات الوزارة، منعاً من التستر التجاري، والأعمال التي قد تعيق من حركة التجارة الداخلية للمنطقة.

وكان المجتمعون قد استعرضوا الدور الذي توليه الغرفة التجارية بالمنطقة والخدمات التي تقدمها لخدمة رجال الأعمال، والاهتمام بكافة المستفيدين من الخدمات التجارية وعلى رأسها الدور الذي تتيحه الغرفة للأسر المنتجة، على هامش الملتقيات والمعارض التي توفرها لهم سنوياً وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وسط إشادة وزير التجارة والصناعة بالجهود المبذولة من غرفة أبها، فيما أثنى أعضاء مجلس الإدارة على جهود وزارة التجارة والصناعة، لقاء قرب تشغيل المدينة الصناعية في منطقة عسير.