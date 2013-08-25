الجمعيات الاستهلاكية وسيلة فعالة لخفض الأسعار بالسعودية

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الغذاء العالمية تراجعات عدة أكد مختصون أن انخفاض الأسعار العالمية لم ينعكس على انخفاضات أسعار السلع في السوق المحلية على الرغم من انخفاض متوسط أسعار الغذاء العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية (مايو، يونيو، يوليو) بنسبة تجاوزت 10%.

وأشاروا في حديثهم لصحيفة "الرياض" إلى أهمية التوسع بإنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المملكة بعد أن أثبتت نجاحها في الكويت والإمارات، ما يسهم بشكل كبير بتخفيض أسعار الغذاء على المستهلك.

وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني أنه في ضوء استقرار أسعار المواد الغذائية عالمياً، لا يتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق السعودية.

وتسارعت معدلات التضخم بشكل نسبي، لكن نسبته ظلت معتدلة عند 4% في أبريل الماضي، عازياً ارتفاع معدل التضخم في جزء كبير منه إلى مكوّن أسعار المواد الغذائية في مؤشر أسعار المستهلك.

وقال إن النمو الاقتصادي القوي وارتفاع رواتب وأجور المواطنين قد يؤديان إلى ازدياد الضغوط التضخمية، إلا أن ذلك سيقابله انخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية، وتأثير زيادة قوة الدولار الأميركي في كبح أسعار الواردات، متوقعاً أن يسجل معدل التضخم 4% في 2013 و2014.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية في السعودية، مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى مستويات عالية قياسا بالأسعار المسجلة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد تاجر مواد التجزئة محمد العنزي أن انخفاض أسعار السلع العالمية لم ينعكس على انخفاضات أسعار السلع في السوق المحلية على الرغم من انخفاض متوسط أسعار الغذاء العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية (مايو، يونيو، يوليو) بنسبة تجاوزت 10%، حيث لم تشهد السوق السعودية تغيُّرات بنفس المستوى العالمي خلال الفترة المذكورة.

وأفاد العنزي بأن السوق المحلية وتجار الجملة يستجيبون سريعاً للارتفاعات العالمية بعكس الانخفاضات، ما يثير أكثر من علامة استفهام حول عدم تجاوب السوق المحلية مع الانخفاضات العالمية, وهو الأمر الذي يشير إلى أهمية التوسع بإنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المملكة بعد أن أثبتت نجاحها في الكويت والإمارات مما يسهم بشكل كبير بتخفيض أسعار الغذاء على المستهلك.

ومن جهته طالب المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني وزارة التجارة والصناعة بتفعيل وسائل الرقابة على أسعار السلع بالسوق المحلية ودراسة الأسباب التي جعلت السوق السعودية لا يستجيب للانخفاضات العالمية في أسعار الغذاء خلال 2013.

ودعا إلى أهمية التشهير بالمغالين بالأسعار في ظل ما يتمتع بة هؤلاء المستثمرون من دعم مباشر وغير مباشر في الإعانات من الدولة يفترض أن تنعكس على الأسعار والتي أصبحت حملا ثقيلا على كاهل المواطنين.