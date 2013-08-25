العراق يعتزم بناء أكبر مطار في البلاد بـ2.5 مليار دولار

كشفت الحكومة العراقية عن خطة لبناء أكبر مطار في البلاد يقع في مدينة كربلاء بتكلفة 2.5 مليار دولار.وقالت مصادر لمراسل قناة "العربية" في بغداد إن المطار الجديد سيحمل اسم مطار "الفرات الأوسط"، وسيكون مدنياً، علماً بأن مدينة كربلاء تحوي مطاراً تجارياً بنفس الاسم.

وقالت الحكومة إنها ستكشف النقاب الأسبوع المقبل عن أسماء مقاولين إقليميين ودوليين طلب منهم تقديم عطاءات لبناء المطار الجديد الذي يبلغ طاقته 20 مليون مسافر سنوياً.

يُذكر أن مطار "الفرات الأوسط" سيكون أكبر من مطار بغداد الدولي الذي كان في الثمانينات أحد أكبر المطارات في الشرق الأوسط، حيث كلف بناؤه عام 1979 نحو 900 مليون دولار، وتصل طاقته الاستيعابية نحو 7.2 مليون مسافر.

كما يُعتبر مطار البصرة الدولي ثاني أكبر مطارات العراق بعد مطار بغداد الدولي، حيث بني المطار في الستينات وتم تطويره وتعميره في الثمانينات.

وفي موازاة ذلك قال رئيس هيئة الطيران المدني العراقية ناصر حسين إن بلاده تخطط لرفع حجم أسطول طائراته المدنية إلى 65 طائرة بحلول عام 2016.

وقال حسين: "هذا المطار سيكون الأكبر في العراق بسعة من المقرر أن تصل إلى 20 مليون مسافر سنوياً"، وسوف يصل الأسطول الوطني إلى أكثر من ثلاثة أضعاف إلى 65 طائرة بحلول عام 2016".