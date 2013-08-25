تأكيد بدء التشغيل التجريبي لـ"قطار الحرمين" نهاية 2014

قال رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، المهندس محمد بن خالد السويكت، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية" إن أبرز معوقات "قطار الحرمين" تتمثل في قضايا تخطيطية وإدارية.

وكانت "المؤسسة العامة للخطوط الحديدية" قد أعلنت أنها شكلت فرق عمل لدراسة المعوقات والمشكلات التي تواجه مشروع قطار الحرمين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال السويكت "مقاول المرحلة الثانية سيبدأ التشغيل التجريبي لـ"قطار الحرمين" بنهاية 2014".

ومن المنتظر أن يكون هدف فرق العمل متابعة تنفيذ المشروع مع المقاولين وحل المشكلات والمعوقات التي تواجهه لتسريع وتيرة إنجازه.

وأكد السويكت أنه سيتم إنشاء 6 محطات توليد للكهرباء خاصة بـ"قطار الحرمين".