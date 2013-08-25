ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو تقفز لأعلى مستوى في عامين

قالت المفوضية الأوروبية أمس الأول إن ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو سجّلت تحسّناً فاق التوقعات في أغسطس لتقفز إلى أعلى مستوى خلال عامين.

وأضافت المفوضية أن هناك بوادر مشجعة على أن المنطقة بدأت في الانتعاش. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك بالدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو إلى 15٫6 نقطة في أغسطس من 17٫4 نقطة في يوليو متفوقاً، على توقعات السوق التي كانت تشير إلى انه سيرتفع إلى 16.50 نقطة.

وهذه هي أفضل قراءة للمؤشر منذ أغسطس 2011 عندما بلغت 16.5 نقطة. ويأتي التحسن في ثقة المستهلكين في أعقاب بيانات مشجعة يوم الخميس بشأن نشاط الشركات في منطقة اليورو في أغسطس والتي أظهرت تعافياً بوتيرة أسرع من المتوقع ما يزيد التوقعات بأن الربع الثالث من العام سيشهد مزيداً من التحسن.

وخرجت دول منطقة العملة الأوروبية الموحّدة في الربع الثاني من العام من أطول ركود شهدته حتى الآن مع تسجيلها نمواً متواضعاً بلغ 0.3% بفضل توسع اقتصادي أفضل من المتوقع في ألمانيا وفرنسا.

لكن التعافي يبقى هشاً بينما تستمر دول في النطاق الجنوبي للمنطقة مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا في مصارعة تداعيات الركود وأيضاً الشروط التي فرضت عليها للحصول على مساعدات مالية دولية.