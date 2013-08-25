جوازات الرياض: 50 ألف معاملة يوميا لتصحيح أوضاع العمالة

كشف مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سعد الجبيري، أن إدارته تنجز ما يربو على 50 ألف معاملة يومياً، متعلقة بعملية تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة في السعودية، تتراوح بين نقل الكفالة، وتعديل المهن، وتجديد الإقامات، واستخراج تأشيرات الخروج والعودة.

وبيّن الجبيري في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الأرقام المتنامية للإنتاجية تزامنت مع حملة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد، التي يجري التنسيق بشأنها بينهم وبين عدد من الجهات الحكومية؛ أبرزها وزارة العمل، من خلال عقد اجتماعات متواصلة لتوافق الجهود.

وأوضح الجبيري أن فروع الجوازات في الأسواق وبعض المواقع التي تشهد حضوراً مكثفاً للعمال الأجانب، لديها صلاحيات بإنهاء المعاملات، مبيناً أن خصوصية وضع الجواز السعودي تجعل من الضروري عدم استخراجه أو تجديده إلا عبر الفروع الرئيسية لدواعي أمان الإجراءات.

ومع تزايد الأعباء التي تواجهها الجوازات، أكد الجبيري عزمهم على اتخاذ إجراءات نوعية، تبدأ في الأول من ذي القعدة المقبل، من خلال تمكين كافة مؤسسات القطاع الخاص من إنجاز معاملاتها عبر نظام الجوازات الإلكتروني "أبشر"، دون فرض أية رسوم مقابل تلك الخدمة، مشدداً على أن النقلة الجديدة واكبها خلال الفترة الماضية توعية كاملة لمندوبي الشركات، وفي إطار تشجيع تلك الخطوة في المرحلة الأولى لن تقبل الجوازات عبر مكاتبها تنفيذ معاملات المؤسسات الفردية التي تضم 100 عامل فأقل، التي سيكون النظام الإلكتروني خيارها الوحيد.

وكانت جوازات العاصمة الرياض أنهت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 872 ألف معاملة، تنوعت بين إصدار وتجديد جوازات وتصاريح سفر وإقامات، وتعديل المهنة ونقل الخدمات، وتأشيرات الخروج والعودة.