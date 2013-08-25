حظر التجول يرفع الأسعار ويفاقم خسائر أسواق التجزئة بمصر

قال رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن الأحداث الأخيرة وحظر التجول تسببت في حدوث حالة من الركود في أسواق التجزئة المصرية، وإن نسب المبيعات في السلع الأساسية والاستراتيجية تراجعت بنسب تتراوح بين 30 و50% على الأكثر.

وأوضح شيحة في تصريحات لـ"العربية.نت" أن فاتورة الاستيراد تغيرت خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت واردات مصر من السلع المرتبطة بموسم رمضان بنسب كبيرة، بسبب الخوف والقلق الذي كان يسيطر على غالبية المصريين من الأحداث التي انتهت بفض اعتصام رابعة والنهضة، مؤكداً أن الإقبال ما زال مستمراً على السلع الأساسية فقط.

وأشار إلى أن نسب مبيعات السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والسلع الترفيهية تراجعت بنسب مخيفة تتجاوز 50% على الأقل، وتكبد أصحاب العاملين في هذه التجارة خسائر فادحة بسبب الكساد الذي تتعرض له هذه السوق.

وقال إنه لا توجد أزمة في الوقت الحالي في توفير الدولار، مؤكداً أن توقف الاستيراد خلال الأحداث الماضية زاد كمية المعروض من الدولار، خاصة في السوق السوداء، ولكنه بدأ يرتفع في السوق السوداء من 7.08 خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 7.15 جنيه في تعاملات أمس واليوم.

وأشار إلى أن استمرار فرض حظر التجول يزيد من خسائر أسواق التجزئة، خاصة بالنسبة لقطاع الملابس والسلع الغذائية، حيث لا يتمكن المواطنون من الحصول على ما يحتاجونه بسبب بدء ساعات حظر التجول في وقت مبكر، مؤكداً أنه بمجرد انتهاء حظر التجول سوف تعود أسواق التجزئة إلى ما كانت عليه قبل ذلك.