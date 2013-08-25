الخدمة المدنية: 13% من الوظائف الحكومية بالسعودية شاغرة

كشفت وزارة الخدمة المدنية السعودية أن 13.5 في المئة من وظائف الدولة "شاغرة"، وأن عدد الوظائف في الإدارات والمؤسسات الحكومية يبلغ 1.153 مليون وظيفة، تشغل النساء منها ما نسبته 38 في المئة، فيما يشغل المقيمون 79 ألف وظيفة في القطاع العام.

وأشار تقرير وزارة الخدمة المدنية، الذي نشرته صحيفة "الحياة" إلى تقدم نسبة الوظائف المسجلة باسم الإناث عنها العام الماضي، وفيما بلغ عدد الوظائف المعتمدة بسلالم رواتب موظفي الدولة للعام الماضي 1.153 مليون وظيفة، تمثل الوظائف المشغولة منها ما نسبته 86.5 في المئة.

ويوضح التقرير أن عدد العاملين في الدولة بلغ نحو 998.1 الف موظف ومستخدم سعودي وغير سعودي من الجنسين، يمثل الذكور ما نسبته 65.51 في المئة، والنساء 34.49 في المئة، ويمثل السعوديون ما نسبته 92.08 في المئة، بواقع نحو 991 ألف موظف، وغير السعوديين 7.92 في المئة، بواقع 79 ألف موظف بزيادة قدرها 5 في المئة عن العام 2011، فيما تم الاستغناء عن 5589 موظفاً في العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أنه تم التعاقد مع 6390 موظفاً غير سعودي العام الماضي، منهم 3113 رجلاً، و3277 امرأة، وفي المقابل تم إنهاء عقود 5589 موظفاً غير سعودي، 45 في المئة منهم ذكور، والبقية إناث.