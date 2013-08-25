1.4 مليون سعودي صرفوا 25 مليار ريال من "حافز" خلال عام

كشف تقرير أعدّه صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف"، أن إجمالي ما دفع من إعانات مالية خلال العام الماضي في برنامج حافز بلغ 25.6 مليار ريال، شملت 1.390 مليون مستفيد ومستفيدة.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، أن عدد الذين حصلوا على عمل من الذين استفادوا من برنامج حافز بلغ 43 ألف مواطن ومواطنة.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية في تقريره أن نسبة الوظائف المتاحة للفتيات تمثل 15 في المئة، مشيراً الى أن هذا الأمر مرتبط بما يقدمه الصندوق من عروض وظيفية ملائمة لهن في منشآت القطاع الخاص.

وأكد أن الصندوق على تنسيق دائم ومستمر مع وزارة العمل بشأن تعديل سياسات التوظيف للإناث، مشيراً إلى أنه تبنى عدة برامج تستهدف تشجيع توظيف طالبات العمل ومنها: برنامج العمل عن بُعد، وبرنامج تأنيث العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، وجارٍ العمل على برنامج تأنيث العمل في المصانع، والعمل الجزئي والموسمي.