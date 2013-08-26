تونس تستورد 1.6 مليون طن من الحبوب العام المقبل

تعتزم تونس استيراد نحو 6 .1 مليون طن من القمح والشعير لتلبية حاجاتها الاستهلاكية خلال العام المقبل بسبب تراجع محصولها خلال الموسم 2012- 2013 .ونقلت الإذاعة التونسية الرسمية أمس الأول عن الحبيب الجملي، كاتب الدولة للفلاحة، مساعد وزير الزراعة، قوله، إن محصول تونس من الحبوب عرف خلال الموسم الحالي 2012/2013 "نقصاً كبيراً بسبب نقص الأمطار خاصة في مناطق إنتاج الحبوب".

وتوقع أن يبلغ حجم محصول بلاده من الحبوب خلال هذا الموسم 3 .1 مليون طن، مقابل 27 .2 مليون طن خلال الموسم الماضي بنسبة تراجع تُقدر بحوالي 44%.

وأشار إلى أن هذا النقص المسجل، "ستتم تغطيته باللجوء إلى الأسواق الخارجية من خلال استيراد كميات من الحبوب بالنقد الأجنبي في هذا الوقت الذي تشهد فيه أسعار الحبوب ارتفاعا ملحوظاً".

وتستورد تونس سنوياً مليون طن من القمح اللين لتغطية نقص الإنتاج الذى لا يتجاوز 200 ألف طن.