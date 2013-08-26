معهد كوري يبتكر سيارة كهربائية قابلة للطيّ

قال معهد العلوم والتكنولوجيا المتقدم في كوريا الجنوبية (KAIST) إنه ابتكر أول سيارة كهربائية يمكن طيّها.

وأضاف المعهد، بحسب موقع "تي جي ديلي"، أنه قلّد أثناء تصميمه السيارة حيوان "المدرع" الذي ينغلق على نفسه ليتحول إلى ما يشبه الكرة، أو الوعاء ليحمي نفسه من الخطر.

وتوقع معهد "KAIST" أن يتحول كثيرون ممن يعيشون في المدن في نهاية المطاف باتجاه السيارات الكهربائية الأصغر والأخف وزناً.

وتحمل السيارة الجديدة اسم "أرماديلو تي" التي تتقلّص بعد طيّها إلى النصف، لتتحول من 2.8 متر إلى 1.65 متر.

وأوضح المعهد أنه عندما يتم طيّ السيارة فإنها تشغل فقط ثلث مساحة موقف السيارات الممتد لـ5 أمتار، وهي المساحة المعتمدة في كوريا الجنوبية، ما يسمح بركن 3 من سيارات "أرماديلو تي".

وقال في سو سو الأستاذ في معهد "KAIST": "سيارة أرماديلو تي يمكن أن تكون واحدة من البدائل الجاذبة لسكان المدن، فهي مثالية ومناسبة لبيئتهم تماماً، خاصة الأماكن القريبة منهم".

وتعتبر السيارة نموذجاً مصغراً من الدفع الرباعي، حيث يتم تثبيت المحركات داخل عجلات السيارة وبالتالي لن تتغير مساحتها أو تكون عائقاً أمام طيّ السيارة.

وتتمتع السيارة بكاميرات مثبتة داخلها وبالتالي فهي لا تحتاج إلى المرايا الجانبية، كما أنه بإمكان السيارة السير بسرعة قصوى تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة.

وحظي مشروع السيارة "أرماديلو تي" بدعم كبير من قبل الحكومة الكبيرة وعدد من الوزارات، حيث بدأ العمل في المشروع منذ يناير 2011، خاصة أنه يمكن إنتاجها بشكل تجاري.