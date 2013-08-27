الهند تضخ 28 مليار دولار في مشاريع استثمارية

أعلنت الحكومة الهندية أنها أقرت مجموعة من مشروعات البنية التحتية بقيمة 1.83 تريليون روبية هندية (28.38 مليار دولار)، لإنعاش النمو الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمر، بعد أن هوت الروبية لمستويات متدنية.

وقال وزير المالية ب. تشيدامبارام في مؤتمر صحافي، للإعلان عن إطلاق 36 مشروعاً في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والطرق والسكك الحديدية، إن "الرسالة التي نبعث بها، أن دورة الاستثمار بدأت من جديد، وتكتسب زخماً ونحن ندعمها".

وأضاف الوزير أن "لجنة حكومية أقرت 17 مشروعاً في قطاع الكهرباء وحده بقيمة 830 مليار روبية".

ولم تتأثر العملة الهندية بالإعلان عن المشروعات الجديدة، وجرى تداولها عند 65.39-65.41 روبية للدولار، قرب المستوى القياسي المنخفض الذي سجلته الأسبوع الماضي عند 65.56 روبية.