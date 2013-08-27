خبراء: تصاعد وتيرة هجرة الأموال من الأسواق الناشئة

تتوجه أموال المستثمرين إلى صناديق المؤشرات الأميركية بأسرع وتيرة لها تاريخيا متخارجة من صناديق مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث تزايدت مؤخراً شهية المستثمرين إلى الأسواق الأميركية، واستقطبت صناديق المؤشرات المرتبطة بالأسهم الأميركية أو ETFs نحو 95 مليار دولار هذا العام، في حين شهدت نظيراتها التابعة للأسواق الناشئة سحب 8.4 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها.

وتتوجه الأموال الى صناديق المؤشرات الأميركية بأسرع وتيرة لها تاريخيا لتستقطب هذه الصناديق استثمارات إضافية كل شهر منذ نوفمبر الماضي, ولتبلغ قيمة الأموال المودعة في يوليو وحده 32 مليار دولار, وهو أكبر إيداع شهري منذ سبتمبر 2008، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ، وفي المقابل شهدت صناديق مؤشرات الأسواق الناشئة سحوبات لـ5 أشهر من أصل 6 مضت, وتتجه لتسجيل أكبر خروج للأموال منذ عام 2000.

وأكد, مدير أول في مصرف كوانتام للاستثمار المنتصر خليفي في مقابلة مع قناة "العربية" أنه مع قرب البدء بالتخفيف من التيسير الكمي في الولايات المتحدة, بدأ المستثمر الأجنبي بالنظر الى أساسيات السوق, ما دفعه الى الأسواق الأقل مخاطرة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة. هذا إضافة الى توجه الأموال من أسواق السندات إلى أسواق الأسهم.

وتتعدد الأسباب وراء هروب الأموال من هذه الدول، ففي الصين ينمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة في 13 عاما، وفي الهند فقد اتسع العجز في الحساب الجاري الى مستويات تاريخية في حين يساهم معدل التضخم المرتفع في البرازيل بالتخفيف من القدرة الشرائية.

الى جانب ذلك, التخفيض المحتمل لبرنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة يساهم في تقوية الدولار.

ويعزو بعض المحللين تدفق الاستثمارات الى الأسواق الأميركية إلى تسجيل الشركات المدرجة أرباحا قوية رغم النمو الاقتصادي العالمي الذي يبقى بطيئا.

ويتوقع المحللون أن تسجل أرباح الشركات المدرجة ضمن مؤشر "اس اند بي" نموا بنحو 9%، هذا العام مقابل نمو بـ4%، بأرباح الشركات في الأسواق الناشئة.

وفي حال صحة هذه التكهنات سيكون هذا العام هو الثالث من نسب نمو متزايدة بأرباح الشركات الأميركية, وهي أطول فترة نمو متتالية للأرباح منذ 1995.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأميركي نموا بنحو 3%، في عام 2015، ضعف ما قد يسجله هذا العام، في حين الناتج المحلي الإجمالي المجمع لدول البرازيل وروسيا والهند والصين سيبقى مستقرا بنمو يقارب 6%، خلال الفترة ذاتها.

المثير للاهتمام أيضا هو أن الشركات الأميركية التي تعتمد في مبيعاتها على أسواق البرازيل وروسيا والهند والصين لم تلحق بارتفاعات مؤشر "اس اند بي 500"، المرتفع بنحو 16%، منذ مطلع العام.