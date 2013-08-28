اتفاق وشيك بين السعودية والهند بشأن العمالة المنزلية

كشفت السفارة الهندية في الرياض، أن الحكومتين الهندية والسعودية بصدد توقيع الاتفاقية الإطارية الشاملة للعمل والعمال في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مبيناً أن الجانبين يعملان في الوقت الجاري على مراجعتها واعتمادها قبل التوقيع النهائي.

وكانت وزارة العمل السعودية قد أعلنت في يونيو الماضي، توصلها إلى اتفاق مع الجانب الهندي لاستقدام العمالة المنزلية تتضمن عدداً من النقاط، من أبرزها اشتراط خلو العامل من الأمراض، والتأكد من عدم وجود سوابق جنائية.

وأكدت السفارة الهندية في الرياض في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، أن الاتفاقية التي توصلت إليها مع السعودية بشأن استقدام العمالة المنزلية تأتي في إطار اتفاقية شاملة للعمل بين البلدين، تؤسس لنموذج يأمل الطرفان أن يحتذى به في قطاع العمل والأيدي العاملة.

وأوضح سيبي جورج نائب السفير الهندي، أن الجانبين يعملان على اعتماد هذه الاتفاقية في الوقت الراهن قبل التوقيع النهائي عليها، مضيفاً "الحكومتان تستعدان لاعتمادها، ومن ثم التوقيع عليها في القريب العاجل خلال الأسابيع المقبلة".