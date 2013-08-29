السعودية.. "هدف" يطلق الدعم الإضافي للأجور خلال أيام

كشفت مصادر مطلعة في صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف" أن الصندوق بصدد إطلاق برنامج الدعم الإضافي، والذي سيتم الإعلان عنه خلال أيام لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص.

وأشارت المصادر إلى أن الصندوق تلقى قبل أسابيع عدداً من طلبات تسجيل استحقاق الدعم الإضافي للأجور المرتبط بالتوطين، والذي سيسهم في دعم راتب الموظف في منشآت النطاقين الأخضر والبلاتيني لمدة تصل إلى أربع سنوات ورفع سقف الدعم للراتب الشهري إلى أربعة آلاف ريال تتناقص بشكل سنوي، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن الصندوق وضع خطوات لراغبي الدعم من أصحاب المنشآت التجارية منها التسجيل الإلكتروني للمنشأة عبر موقع الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية، على أن يزور المالك أو مندوب عنها فرع الصندوق لمرة واحدة فقط، إضافة إلى تسجيل الموظف المرشح يتم من خلال موقع الصندوق على أن يتم تقديم طلب دعم الموظفين السعوديين المستجدين من خلال حساب المنشأة على موقع الصندوق.

وتسعى وزارة العمل من خلال برنامج الدعم الإضافي للأجور المرتبط بالتوطين إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف لتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص إذ يقدم البرنامج مزايا مالية وزمنية إضافية لتوظيف السعوديين في المنشآت المصنفة في النطاقين البلاتيني والأخضر في برنامج نطاقات.

ويستطيع الكيان ربط 20%، في حال النطاق البلاتيني و15%، في حال النطاق الأخضر من إجمالي عدد موظّفيه السعوديين كحد أقصى على برنامج الدعم الإضافيّ على أن يكون المستفيدون مؤهلين، بحسب شروط الأهلية للمرشح.

ويسهم الصندوق في دعم راتب الموظف في منشآت النطاقين الأخضر والبلاتيني لمدة تصل إلى أربع سنوات ورفع سقف الدعم للراتب الشهري إلى أربعة آلاف ريال تتناقص بشكل سنوي، ويرتكز البرنامج على دعم نصف الراتب للموظفين الجدد على ألا يتخطى الدعم الحد الأعلى المحدد بحسب النطاق والسنة.