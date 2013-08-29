تدني الرواتب يضاعف فرص السوريين في سوق العمل المصري

"مصائب قوم عند قوم فوائد".. هذا بالفعل ما ينطبق على أصحاب المحال التجارية بمصر الذين وجدوا ضالتهم في الشباب السوري الذي ترك سوريا بحثاً عن الأمان وعن لقمة العيش، حيث سيطر الشباب السوري على فرص العمل في أسواق التجزئة، وامتلأت المحال بالشباب السوري، وذلك بسبب تدني الرواتب التي يحصلون عليها.

وقال أصحاب محال بالقاهرة إن الشباب السوري اقتحم سوق العمل المصري من خلال أسواق التجزئة والمحال التجارية، وأصبحوا من العمالة المرغوب فيها، وامتلكوا فرصاً قوية على حساب الشباب المصري الذي ارتفعت أجوره في الفترات الأخيرة بنسب كبيرة تفوق إمكانيات أصحاب المحال.

وقال أشرف سالم، صاحب محل بمنطقة وسط القاهرة، لـ"العربية.نت"، إن الشباب السوري تمكن من أن يقتطع لنفسه حصة كبيرة في سوق العمل المصري، حيث باتوا يسيطرون على أسواق التجزئة، خاصة أنهم يمتازون بالمظهر الجيد وحسن التعامل مع الزبائن، وغالباً لا يخلو أي محل للملابس أو الأحذية من الشباب السوري.

وأوضح أن أصحاب المحال كانوا يواجهون مشاكل كبيرة في الفترات الماضية بسبب ارتفاع رواتب العمالة المصرية التي تضع أعينها على رواتب موظفي الحكومة التي ارتفعت بنسب تفوق الـ200%، وبالتالي تضاعفت رواتبهم في القطاع الخاص رغم أن كافة المحال تواجه خسائر محققة، بسبب توقف عمليات البيع وإصابة الأسواق المصرية بالركود.

وأشار صالح عبدالله، شاب سوري يعمل بمحل ملابس بمنطقة الجيزة، إلى أنه يقيم في مصر مع أسرته منذ 6 أشهر، حيث هرب من الموت في سوريا، وحينما جاء إلى مصر لم يجد فرصة عمل مناسبة رغم أنه يحمل شهادة عليا، ولم يجد أمامه سوى العمل كبائع بالمحل.

ورغم تدني الراتب الذي لا يتجاوز 800 جنيه شهرياً، تعادل 110 دولارات تقريباً، فإن صالح أعلن تمسكه بالعمل بهذا المحل، خاصة أنه يعول أسرة تضم زوجته وطفلين، ويقيم بالإيجار بمنطقة عشوائية قريبة من شارع فيصل، وفي نفس الوقت تستمر ساعات العمل لأكثر من 12 ساعة يومياً.

ولا يختلف الحال في محال المواد الغذائية عن محال الملابس والأحذية، حيث امتلك الشباب السوري نصيباً معقولاً في هذه السوق، وبدأ أصحاب المحال والسوبر ماركت الكبيرة يعتمدون عليهم، وهو ما يؤكده محمد بدر، صاحب محل مواد غذائية بمنطقة الجيزة.

ووفقاً لبدر فإن راتب الشباب السوري جعلهم يمتلكون فرصاً قوية في سوق العمل، حيث يحصل العامل على أقل من 200 جنيه أسبوعياً، وهو مبلغ مناسب لأصحاب المحال الذين تعرضوا لخسائر خلال الفترات الماضية بسبب توقف حركة البيع.