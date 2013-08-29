ربط أجهزة الصرف الآلي بغرف عمليات "الشرطة"

كشف المقدم، نواف البوق، المتحدث باسم شرطة محافظة جدة عن قيام السلطات الأمنية بإعداد دراسة لربط أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصارف العاملة في السوق، بغرف العمليات الأمنية، بهدف وضعها تحت المراقبة والمتابعة على مدار الساعة.

وتتضمن الدراسة ربط عربات نقل الأموال عبر نظام خاص لتتبع المسار من تحركها من المصرف إلى موقع جهاز الصرف الآلي المراد تغذيته، أو إلى مواقع النقل الأخرى، بحسب "الاقتصادية" السعودية.

وأكد البوق أن هناك تنسيقاً مسبقاً مع شركات نقل الأموال ومع غرفة العمليات لتحديد مسارات واتجاهات عمليات النقل هاتفياً، تحسباً لأي طارئ أثناء عملية النقل أو التغذية، كما أن هناك خططاً احترازية تم تبليغ شركات النقل بها من قبل وزارة الداخلية التي على ضوئها تم التصريح بموجبها بمزاولة ذلك النشاط.

ووفقا لمصدر مصرفي فإن الدراسة هي نتاج توصيات ورشة عمل أقيمت مطلع العام في جدة، وجمعت بين الشرطة والمصارف ومؤسسة النقد وشركات نقل الأموال، لتبادل ومناقشة ما يهدف إلى تطوير العلاقة بين الأطراف للوصول إلى عمل متكامل.