سيارات بلا سائق

إنه يوم الخامس عشر من حزيران (يونيو) من عام 2030، وسيكون هذا يوماً حافلاً بالنسبة لسام وسو من آن أربور في ولاية ميتشجان. فابنتهما صوفيا لديها في التاسعة صباحاً مباراة كاراتيه، وعند الظهر يبدأ تخرج أختها الكبرى سالي في المدرسة الثانوية، وبحلول الساعة الثالثة من بعد الظهر لا بد أن يكون البيت جاهزاً لحفل تخرج سالي.

في الساعة الثامنة وأربعين دقيقة صباحاً يستخدم سام أحد تطبيقات الهاتف الذكي لطلب سيارة أجرة من شركة ماجيكل التي تتولى خدمة النقل في آن أربور، التي تستخدم مركبات روبوتية ذاتية القيادة. وفي غضون دقائق، يكون سام وسو وصوفيا في طريقهم إلى نادي الكاراتيه. وفي الطريق، تدرس صوفيا بعض مقاطع فيديو لمباريات سابقة خاضتها خصمتها، في حين تراجع سو بريدها الإلكتروني ويطلب سام مقبلات وزهور للحفل. ثم يصلون إلى النادي في الوقت المحدد، ويواصل الروبوت طريقه لالتقاط عميل آخر من مكان قريب.

أما سالي، التي يجب أن تصل إلى المدرسة قبل العاشرة والنصف، فقد طلبت بالفعل سيارة من ماجيكل. وعندما تستقل المركبة في العاشرة والربع، تتلقى رسالة نصية من صديقتها الحميمة أماندا التي تريد أن تركب معها، فتُدخِل سالي عنوان أماندا في تطبيق ماجيكل، ويختار الروبوت أفضل مسار.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، عندما تغير صوفيا الفائزة زي الكاراتيه وترتدي شيئاً أكثر ملاءمة لمناسبة تخرج أختها، يتلقى سام رسالة نصية تؤكد أن حاوية صغيرة مضبوطة الحرارة سلمت المقبلات اللازمة لحفل سالي إلى صندوق الاستلام الآمن المبرد في المنزل. وعندما تصبح صوفيا مستعدة، تطلب الأسرة سيارة أجرة أخرى من ماجيكل، إلى مدرسة سالي هذه المرة. ثم يصلون إلى هناك ويجلسون في مقاعدهم، وفي حين يلوح سام لسالي الجالسة مع زملائها وزميلاتها، يتأمل في تعجب كيف مرت سبع عشرة سنة بهذه السرعة.

في عام 2013، كان يوم سام ليصبح أكثر صعوبة وأشد إرهاقاً وأعظم تكلفة. ذلك أنه كان ليهدر وقتاً أطول كثيراً في سيارة الدفع الرباعي المتعطشة للوقود، عالقاً في اختناق مروري أو باحثاً عن مكان يوقف فيه سيارته. أما الآن، فلأنه لا حاجة به إلى امتلاك سيارة، فإنه ينفق قدراً أقل كثيراً من المال على الانتقالات ولديه وقت أطول ينفقه كيفما شاء. فمع خدمات مثل ماجيكل التي تمكن الناس من الانتقال بأمان وبأسعار معقولة وطريقة مريحة ومستدامة، لا يوجد ما قد يدعو سام إلى القلق إزاء احتمالات تعرض زوجته أو ابنتيه لحوادث سيارات، كما كان والداه يشعران بالقلق عليه.

وعلى النقيض من هذا، فإن نظام النقل على الطرق اليوم غير مريح وغير مستدام وخطير. فمن بين ما يقرب من مليار مركبة بمحرك في مختلف أنحاء العالم ــ وهو عدد يكفي للدوران حول كوكب الأرض مائة مرة إذا وضعت هذه المركبات في سلسلة متصلة ــ تعتمد 95 في المائة منها على النفط للحصول على الطاقة، الأمر الذي يجعل السفر بالسيارة خاضعاً لجيوسياسية الموارد وتقلب الأسعار. وعلاوة على ذلك فإن محركات الاحتراق الداخلي تصدر نحو 20 في المائة من إجمالي الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، فتسهم بشكل كبير في تغير المناخ. ومع وفاة أكثر من 1.2 مليون إنسان على الطرق كل عام، فإن هذا يجعل من السفر بالسيارة وسيلة قتل مؤكدة.

إن عالم سام في عام 2030 ليس محض خيال. لكن تحقيق ذلك العالم سيتطلب إصلاحاً شاملاً لنظام النقل البري القائم ــ وهذا يعني التغلب على مجموعة مقعدة من العناصر العامة والخاصة، وأصحاب المصالح الخاصة، ونماذج الأعمال الراسخة، وقدر هائل من الجمود الذي أعاق هذا التطور حتى الآن. فمع استفادة مؤسسات وصناعات بعينها عندما تعمل جميع مكونات النظام ــ المركبات والطرق ومحطات الوقود وقوانين المرور والقيد التنظيمية والمعايير الخاصة بالمركبات والسائقين المرخصين ــ ككيان واحد، لم يطرأ أي تطور تحويلي على النقل البري منذ اخترع كارل بنز السيارة وأشاع هنري فورد استخدامها.

إن التركيز الضيق، ولنقل على تطوير بطاريات أفضل، أو تحسين كفاءة استهلاك الوقود، أو جعل إنتاج السيارات أكثر استدامة، لا يكفي لتحفيز التحول المطلوب. فالأمر يحتاج إلى حل تحويلي حقيقي ــ حل يلبي احتياجات المستهلكين والشركات والحكومات.

ولا بد أن يعتمد جوهر هذا الحل على شبكة متكاملة من المركبات الكهربائية بلا سائق والتي يتم ربطها وتنسيقها وتقاسمها. وستكون هذه المركبات مبرمجة لتجنب حوادث التصادم، وهذا يعني تراجع عدد الوفيات والإصابات والحد من الإضرار بالممتلكات. ومن أجل التقليل من الاستهلاك المفرط للموارد الذي يرتبط بالقيادة فسيتم تفصيل المركبات وفقاً لخصائص كل رحلة، مثل عدد الركاب.

فعلى سبيل المثال، من الممكن لمركبة خفيفة تتسع لراكبين أن تبلغ كفاءتها في استهلاك الطاقة عشرة أضعاف كفاءة السيارة العادية. وفي الولايات المتحدة، حيث تحمل 90 في المائة من السيارات شخصاً واحداً أو شخصين، فإن الاعتماد على مثل هذه المركبات من شأنه أن يسفر عن انخفاض شديد في الانبعاثات الكربونية، التي ستنخفض إلى مستويات أدنى نتيجة لقلة الازدحام على الطرق وتدفق حركة المرور بشكل أكثر سلاسة. وعلاوة على ذلك فإن الأراضي والبنية الأساسية اللازمة لمواقف السيارات ستتضاءل إلى حد كبير.

وفي ظل هذا النظام، فإن تكاليف الانتقال الشخصية قد تكون أقل بنسبة 80 في المائة مقارنة بامتلاك وتشغيل سيارة، فضلاً عن التوفير المترتب على كفاءة استخدام الوقت. فبالنسبة للأمريكي الذي يكسب الحد الأدنى للأجر (7.25 دولار للساعة)، فإن الوقت الذي يقضيه في القيادة بمعدل 30 ميلا (نحو 48 كيلو مترا) في الساعة في المتوسط يكلفه نحو 0.24 دولار عن كل ميل. وإذا كان دخله متوسطا، بمعدل أجر 25 دولاراً في الساعة، فإن كل ميل يكلفه نحو 0.83 دولار. وبما أن الأمريكيين يقودون سياراتهم لمسافة تصل إلى ثلاثة تريليونات من الأميال سنوياً تقريبا، فإن توفير سنت واحد عن كل ميل يعني توفير نحو 30 مليار دولار سنويا.

*نقلاً عن "الاقتصادية" السعودية.