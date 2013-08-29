نقي: 8 مليارات دولار تجارة دول التعاون وسويسرا في 2012

قال عبدالرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسويسرا نمت نمواً سريعاً خلال السنوات السبع الماضية، حيث قفز حجم هذه التجارة من 3.5 مليار دولار عام 2005 إلى 8 مليارات دولار عام 2012، بزيادة أكثر من الضعف.

وأكد استمرار الميزان التجاري طوال هذه الفترة لصالح سويسرا، حيث بلغت الصادرات السويسرية 6.4 مليار دولار، في حين بلغت الواردات السويسرية 1.6 مليار دولار، أي أن الميزان التجاري يبلغ 4.8 مليار دولار لصالح سويسرا.

وأشار نقي خلال مشاركة المجلس بورقة عمل حول دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص الخليجي ونظيره السويسري الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث والغرفة العربية السويسرية وغرف مجلس التعاون الخليجي، والذي سيعقد بفندق الانتركونتننال بجنيف يومي 3 ـ 4 نوفمبر2014، إلى أن أهمية الملتقى تتمثل في كونه فرصة للشركات والمؤسسات السويسرية في أن تتعرف أكثر إلى منطقة الخليج.

وتوقع نقي أن يكون هذا المنتدى حدثاً تاريخياً في أوروبا ونقطة تحول للجانب الخليجي نظراً لعدد ومستوى المشاركين من الدول، وينتظر أن يكون ممثلوها على المستوى الوزاري لأهمية المشاركين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والغرف العربية المشتركة ورجال الأعمال من مختلف الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن حجم المشاريع الاستثمارية السعودية السويسرية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار والبالغ عددها 58 مشروعاً يبلغ 370 مليون دولار حتى عام 2011، ما يعطي مؤشراً قوياً على نجاح الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والاتحاد السويسري.

ويبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذ في المملكة من الشركات السويسرية 700 مليون دولار حتى نهاية عام 2011، معظمها في القطاعات الصناعية التي تستحوذ على 97% من حجم الاستثمارات السويسرية في البلاد، ويتصدرها قطاع التصنيع الغذائي، وفقاً لإحصائيات المركز الوطني للتنافسية، في حين يُبدي الجانب السعودي، والقطاع الخاص تحديداً، اهتماماً متنامياً بالاستثمار في العقارات والفنادق وفي القطاع المصرفي بسويسرا.