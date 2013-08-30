إعفاء 141 ألف سعودي من أقساط بنك التسليف والادخار

قال مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل، إن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وافق على إعفاء من كانوا على قوائم الانتظار في برنامج القروض الاجتماعية لبنك التسليف.

وقال: إن هذا الإعفاء يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين على توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأبناء الوطن، بحسب "الاقتصادية" السعودية.

وأكد الدكتور الحنيشل للذين شملهم هذا الإعفاء أن "التنفيذ سيكون سريعاً".

وفي سياق متصل كشف الحنيشل عن دراسة لرفع القروض الاجتماعية، وإعادة النظر فيها، موضحاً أن البنك قام بتمويل ما يقارب 400 مشروع العام الماضي من خلال القروض الاستثمارية.

ولفت الحنيشل خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، إلى أن نسبة سداد القروض الاجتماعية بلغت أكثر من 90% في الآونة الأخيرة، مفيداً بأنه لا مشكلات في عملية تعثر السداد، بحسب "الشرق" السعودية.

وكشف مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار أن الإعفاء المعلن عنه من سداد القروض يخص من كانوا على قوائم الانتظار للحصول على قروض اجتماعية "الأسرة - الزواج – الترميم" حينما صدر الأمر الملكي عام 1432هـ بإعفاء المقترضين من بنك التسليف من قسطين لمدة سنتين "24 قسط شهري"، حيث بلغ عددهم آنذاك 141 ألف مقترض، وجميعهم سيعفون من 24 قسطًا، مفيداً أن القيمة الإجمالية لهذا الإعفاء تقدر بأكثر من 2.5 مليار ريال.

وبين أن البنك سيقوم فوراً باستكمال ما يلزم، وسيتم رفعها لوزارة المالية خلال مدة لا تزيد على أسبوعين بهدف اعتماد مبلغ الإعفاءات.

وأكد الدكتور الحنيشل للمستفيدين أن جميع البيانات متوافرة لدى البنك وليست هناك حاجة لقيام المستفيدين بمراجعة البنك، حيث سيتم حسم المبلغ من حسابات المستفيدين وسيتضح لهم ذلك من خلال الاطلاع على حساباتهم عبر صفحة العميل الشخصية في الموقع الإلكتروني للبنك.