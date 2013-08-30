سوق الصرف في مصر تتجه للاستقرار مع تراجع طفيف للدولار

شهدت سوق الصرف استقراراً نسبياً في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، فيما مني الدولار بخسائر طفيفة أمام الجنيه، رغم وجود توقعات بارتفاع أسعاره بدعم استمرار الأحداث والاشتباكات الدامية التي تشهدها بعض المحافظات المصرية.

وسجل سعر صرف الدولار في التعاملات الرسمية، أمس الخميس، نحو 6.9856 جنيه للشراء، و7.0157 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعودي نحو 1.917 جنيه للبيع و1.854 جنيه للشرء، وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 1.957 جنيه للبيع و1.899 جنيه للشراء.

وفي السوق السوداء واصل الدولار تراجعه ليسجل نحو 7.11 جنيه للشراء و7.15 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي نحو 191.5 جنيه للبيع و1.87 جنيه للشراء، كما سجل سعر صرف الريال السعودي نحو 1.88 جنيه للبيع و1.84 جنيه للشراء.

وقال رامي إبراهيم، مدير تنفيذي بشركة صرافة بالقاهرة، إن الأمور شبه مستقرة في أسواق الصرف سواء في السوق الرسمي أو السوق الموازية، خاصة في ظل استمرار إجراءات البنك المركزي للسيطرة على ارتفاعات الدولار التي كان من الممكن أن تقفز بنسب كبيرة خلال هذه الفترة بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية والحديث عن حرب محتملة على سوريا.

وأوضح أن العرض يتجاوز الطلب في الوقت الحالي، سواء بالنسبة للدولار أو العملات الأخرى، وهو ما يدفع سوق الصرف إلى مزيد من الاستقرار، مؤكداً أن التراجعات الطفيفة التي مني بها الدولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي جاءت نتيجة عطاءات البنك المركزي التي يواصل طرحها حتى أمس الخميس.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس، أنه باع نحو 38.6 مليون دولار من أصل 40 مليون دولار تم طرحهم للبيع للبنوك خلال عطائه الـ98، وبلغ أقل سعر مقبول خلال العطاء 6.9757 جنيه مقابل أقل سعر مقبول خلال عطاء الأربعاء الماضي 6.9760 جنيه.

وبلغ إجمالي ما تم طرحه خلال عطاءات البنك المركزي منذ أواخر ديسمبر الماضي وحتى اليوم 4.380 مليار دولار خلال 98 عطاءً، بالإضافة إلى 1.4 مليار دولار في عطاءين استثنائيين خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.