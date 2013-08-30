2600 ريال متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل السعودية إن متوسط الدخل الشهري للعاملات السعوديات في 9 مجالات للقطاع الخاص 2613 ريالاً.

وتصدرت تبوك المناطق السعودية بأعلى متوسط بلغ 3598 ريالاً، في حين حلت منطقة نجران في المرتبة الأخيرة بمتوسط رواتب 1539 ريالاً.

وأوردت وزارة العمل هذه الأرقام في إحصائية حديثة تركزت على معدل متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص، وترتيبها وفقاً للمناطق ومجالات القطاع الخاص، وفق ما أفصح به لـ"الوطن" مصدر مطلع في الوزارة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وأوضحت نتائج الدراسة أنه فيما يتعلق بالمناطق لمتوسط رواتب السعوديات جاءت كالآتي: تبوك بـ3598 ريالاً، الشرقية بـ2848 ريالاً، الرياض بـ2793 ريالاً، مكة المكرمة بـ2659 ريالاً، عسير بـ2192 ريالاً، الجوف بـ2085 ريالاً، المدينة المنورة بـ2007 ريالات، القصيم بـ1952 ريالاً، الباحة بـ1865 ريالاً، جازان 1827 ريالاً، الحدود الشمالية 1749 ريالاً، حائل 1715 ريالاً، نجران 1539 ريالاً.

أما فيما يتعلق بالقطاعات فتصدرها قطاع "المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر" بمتوسط بلغ 16 ألف ريال، وحل قطاع "التشييد والبناء" في المرتبة الأخيرة بـ1876 ريالاً.