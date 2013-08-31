"آيفون" الجديد.. سرعة وبطارية أكبر ونسخة خاصة للفقراء

تعتزم شركة "آبل" الأميركية طرح الطراز الجديد من "آيفون" في الأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما تخصص لأول مرة -بحسب التسريبات- هواتف خاصة بأسعار رخيصة من أجل الاستحواذ على حصة أكبر في الأسواق الناشئة والدول الفقيرة.

وأجمعت العديد من وسائل الاعلام الأجنبية على أن "آبل" ستطرح نسختين من هاتفها الجديد، الأولى باسم (IPhone 5S)، أما الثانية فهي (Iphone 5C)، وهي هواتف رخيصة الثمن من المفترض أن تلقى رواجاً في أسواق العالم الثالث، بما في ذلك المنطقة العربية، والدول الفقيرة، حيث تهدف "آبل" من ورائها للدخول بقوة إلى الأسواق الفقيرة، ومنافسة منتجات شركة "سامسونغ" الكورية التي لا تزال هواتفها الذكية أرخص ثمناً من هواتف "آبل" الأميركية.

ومن المتوقع أن تكشف شركة "آبل" الأميركية بصورة رسمية عن هاتف "آيفون فايف" الجديد بطرازيه بشكل رسمي في العاشر من أيلول/ سبتمبر، وذلك عبر مؤتمر صحافي خاص من المفترض أن ينعقد في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، على أن الهاتف الجديد يتوافر في الأسواق بعد ذلك بأسابيع.

أما مواصفات "آيفون" الجديد فتتسرب تدريجياً إلى المستهلكين منذ عدة أسابيع، إلا أن مجلة "تي إل دي" الأميركية بثت أول فيديو يتضمن الهاتف الجديد من الداخل والخارج، حيث يتبين من التسجيل أن المساحة المخصصة للبطارية في الهاتف الجديد أكبر، ما يعني أنها ستكون أطول عمراً، ويمكن أن تشغل الهاتف لمدة أطول قبل أن تحتاج لإعادة شحنها.

كما يتبين من الهيكل الذي تم تصويره بالفيديو أن معالج البيانات في "آيفون فايف أس" سوف يكون أكبر حجماً وذا قدرة أعلى، ما يعني أنه أسرع من المعالجات المستخدمة في الهواتف السابقة.

وبحسب الفيديو، يبدو أنه بات في حكم المؤكد أن يتوفر "آيفون فايف أس" في الأسواق باللون الذهبي، إضافة إلى اللون الفضي، وربما يكون هذان اللونان إلى جانب ألوانه التقليدية الأخرى وهي الأبيض والأسود.

وذكرت جريدة "ديلي ميرور" البريطانية أن "آيفون" الجديد سوف يتضمن ذاكرة (RAM) بسعة 1 جيجابايت، وهي الأكبر على الإطلاق في تاريخ أجهزة "آيفون"، وتمنح الجهاز سرعة أعلى وقدرة أكبر على التعامل مع البيانات.

كما تشير "ديلي ميرور" إلى أن هواتف "آيفون فايف أس" سوف تتوفر بذاكرة تخزينية تصل إلى 128 جيجابايت، لتتسع بذلك إلى كميات أكبر من الملفات والصور وتسجيلات الفيديو، إلا أن الأحجام الأقل ستظل متوفرة بأسعار أرخص.

وكانت العديد من المصادر ووسائل الإعلام تحدثت عن أن "آيفون" الجديد ستتوفر فيه خاصية التعرف إلى صاحبه بواسطة بصمة اليد، وهو ما سيمنحه درجة أعلى من الأمان، ويحميه من الضياع والسرقة وإساءة الاستخدام.

وفيما تسربت وتتسرب المعلومات عن "آيفون فايف أس" فإن المعلومات تبدو شحيحة بخصوص النسخة الأرخص من "آيفون"، وهي "آيفون فايف سي" المخصصة للفقراء ولأسواق الدول الفقيرة.