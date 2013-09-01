بريطانيا وجهة أولى ومفضلة للمستثمرين الأميركيين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس أن بريطانيا هي أول وجهة للمستثمرين الأميركيين على صعيد الأصول المالية، متقدمة بذلك على فرنسا التي تحتل المرتبة الخامسة.

وفي المجموع، كان المستثمرون الأميركيون يملكون حتى نهاية 2012 نحو 1129 مليار دولار من الأصول المالية في بريطانيا، غالبيتها على شكل أسهم (758 ملياراً) والبقية على شكل سندات قصيرة ومتوسطة المدى، وفق بيان لوزارة الخزانة.

وأورد تقرير وزارة الخزانة أن القيمة الإجمالية للأصول الأجنبية التي تعود إلى مستثمرين أميركيين ازدادت بنسبة 9 .16 % بين ديسمبر/ كانون الأول 2011 وديسمبر 2012 وبلغت 7 آلاف و941 مليار دولار.